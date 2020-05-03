كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن عن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، عن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 1776ن حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، 152 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440.

كما سجلت وزارة الصحة الكويتية، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 19.

Advertisements

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.