كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا.. الشرطة تعتقل ثمانية بعد احتجاجات عنيفة بمركز نيكل جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإندونيسية 8 أشخاص في إقليم شمال مالوكو على صلة بمظاهرة عمالية تحولت إلى أعمال عنف في مشروع نيكل تديره شركة إيراميه الفرنسية ومجموعة تسينغشان القابضة الصينية، وفقًا لما أعلنه أديب روجيكان، المتحدث باسم شرطة شمال مالوكو، اليوم الأحد.

وقال أديب روجيكان، إن مسيرة في 1 مايو تطالب، من بين أمور أخرى، بإغلاق في الحديقة الصناعية الإندونيسية Weda Bay (IWIP) خلال جائحة فيروس كورونا، تحولت إلى أعمال عنف مع قيام المتظاهرين بتدمير ممتلكات الشركة ونهب الطعام، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "روجيكان" عبر الهاتف، إن ثمانية أشخاص مشتبه بهم لتورطهم في أعمال العنف واستجواب أربعة آخرين.

وأردف "روجيكان"، أن مطالب العمال تشمل رفض تسريح العمال والحصول على راتب كامل خلال فترة الإغلاق المقترحة، فضلًا عن منع المداولات البرلمانية في جاكرتا بشأن مشروع قانون يدعو إلى تخفيض حاد في تعويضات نهاية الخدمة.

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وقالت الشركة، في بيان، إن نقابتي العمال في المنطقة الصناعية لم تقفا وراء التجمع واتهمت خمسة طلاب جامعيين باستفزاز نحو 800 عامل للانضمام إلى التجمع وإجراء "عمل فوضوي".

وقالت الهيئة، إن بعض مكاتبها وعدة مركبات وآليات ثقيلة تضررت خلال أعمال العنف.

وقال معهد صحافة الحرب والسلام، إن الشرطة تعهدت بتوفير الأمن في الحديقة لتشغيلها، لكنها لم تحدد ما إذا كان الحادث سيعطل الإنتاج.

بدأ إنتاج المرحلة المبكرة فقط في مشروع Weda Bay Nickel يوم الخميس الماضي، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 30.000 طن.