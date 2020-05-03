كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر مصادر تعلن إصابة وزير عربي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأحد، إصابة وزير الدولة والبنية التحتية السوداني، هاشم محمد ابن عوف أصيب بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لموقع العين الإماراتي.

وبحسب المصادر السودانية، وضع الوزير نفسه بالعزل الصحي منذ أيام، بعد ثبوت إصابته بـ فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، وضع نفسه بالعزل الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، الذي خالط أحد المصابين ووضع نفسه بالعزل الصحي.

وسجلت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و5 وفيات.

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وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 592 شخصا، بينهم 41 حالة وفاة.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.