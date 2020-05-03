كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير: اليابان يمكن أن تخفف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، أن سلطات اليابان يمكن أن تخفف بعض القيود الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي من خلال السماح بإعادة فتح أماكن مثل الحدائق والمتاحف بشرط أن يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

وقال "نيشيمورا"، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأحد: "ما دامت الإجراءات الوقائية المناسبة قائمة، فقد يكون من الممكن تخفيف بعض القيود الحالية على الأنشطة الاقتصادية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يمكن إعادة فتح أماكن مثل الحدائق والمتاحف والمعارض الفنية والمكتبات حتى في المقاطعات الـ 13 التي انتشر فيها الفيروس التاجي بسرعة، إذا اتخذوا خطوات لتطهير مبانيهم والتأكد من أن الزوار يحافظون على مسافة".

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وأردف "نيشيمورا"، أن المزيد من التفاصيل حول كيفية تخفيف القيود ستتم مناقشتها في اجتماع للخبراء يوم الاثنين.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من إعلان الحكومة تمديد حالة الطوارئ بعد أن كافحت لقمع انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب 15589 شخصًا وقتل 530 شخصًا في البلاد.

من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي أصدرتها الحكومة في اليابان يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير من عطلة وطنية لمدة أسبوع. تستعد الحكومة لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر.