كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تسجل 58 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 2568 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجل 58 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 2568، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، قد أكدت أن إجمالي الوفيات 10 فيما وصل عدد المتعافين إلى 364.

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وكانت السلطات في عمان، قد اتخذت إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.