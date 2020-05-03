كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: "جونسون" يكشف عن وضعه خطط طوارئ في حالة وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه عندما كان في المستشفى يكافح فيروسكورونا المستجد COVID-19، تم وضع "خطط طوارئ" في حال لم ينجو من محنته، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، اليوم الأحد.

خلال الفترة التي قضاها في مستشفى سانت توماس في لندن، عندما تم إعطاؤه "لترًا ولترًا من الأكسجين" لإبقائه على قيد الحياة، قال رئيس مجلس الوزراء، في مقابلة مع الصحيفة، إنه وجد نفسه مرتبطًا بمراقبين بـ"المؤشرات ... تسير في الاتجاه الخاطئ"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "جونسون": "كان من الصعب تصديق أنه في غضون أيام قليلة فقط تدهورت صحتي إلى هذا الحد ... كانت لحظة قديمة صعبة، لن أنكرها. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو من نوع موت ستالين ... لم أكن في حالة رائعة بشكل خاص وكنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة".

وأشار إلى أنه: "كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا سارت الأمور بشكل خاطئ ... أعطوني كمامة وجه لذا حصلت على لترات ولترات من الأكسجين ولوقت طويل كان لدي ذلك ووظيفة الأنف الصغيرة".

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بالنظر إلى الوراء، يقول رئيس الوزراء، إنه سأل نفسه في مرحلة ما: "كيف سأخرج من هذا؟"

أشاد "جونسون" بالطاقم الطبي الرائع والتمريض الرائع، مضيفًا، أنه بعد شفائه شعر بأنه "محظوظًا"، وكان مصدر إلهام لمنع الآخرين من معاناة مماثلة.

وأردف: "وهكذا إذا سألتني، هل تدفعني الرغبة في وقف معاناة الآخرين؟ نعم، أنا كذلك تمامًا، ولكنني مدفوعًا أيضًا برغبة ساحقة في أن تقف بلدنا ككل على أقدامها، بصحة جيدة مرة أخرى، والمضي قدمًا بطريقة نستطيع، وأنا واثق جدًا من أننا سنصل إلى هناك."

مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم تشخيص رئيس الوزراء في البلاد بوريس جونسون بمرض الجهاز التنفسي في 26 مارس وتم إدخاله إلى المستشفى بعد 10 أيام، حيث وصل المرض في نهاية المطاف في العناية المركزة.