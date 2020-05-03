كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة عسكرية في بوليفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بوليفيا، اليوم الأحد، تحطم طائرة عسكرية خفيفة ، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من فردين وأربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت السلطات في بوليفيا، في بيان لها إن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث نُقل الركاب إلى سانتا كروز.

وقد أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك. ثم فُقد الاتصال بالطائرة.

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وكانت السلطات البوليفية، قد أغلقت في وقت سابق حدودها لاحتواء تفشي وباء كوفيد- 19.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.