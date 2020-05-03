كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر تايلاند تسجل ثلاث إصابات جديدة بكورونا تزامنا مع تخفيف القيود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت تايلاند عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تحدث وفيات جديدة، اليوم الأحد، حيث بدأت البلاد في رفع القيود المفروضة على بعض الشركات وجوانب الحياة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

سجلت الإصابات الجديدة أدنى رقم منذ أوائل مارس، قبل أن تبدأ البلاد في الإبلاغ عن التجمعات ويبدأ ارتفاع الاصابات.

وشهدت تايلاند 2969 حالة إصابة بالفيروس التاجي و54 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

بقيت الإصابات اليومية الجديدة بأرقام فردية لمدة أسبوع. سمحت الحكومة لبعض الشركات والمتنزهات العامة بإعادة فتح يوم الأحد، وكذلك استئناف مبيعات الكحول.

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وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة COVID-19، إنه تم العثور على ثلاث من الحالات الجديدة في منتجع جزيرة بوكيت الجنوبي.

وأضاف أنه بينما تركزت أكثر من نصف الحالات التايلاندية التي يبلغ عددها حوالي 3000 حالة في بانكوك، فإن بوكيت لديها أعلى معدل للإصابة بين السكان.

منذ اكتشاف تايلاند لأول مرة للفيروس التاجي في يناير، توفي 54 مريضا، وتعافى 2732 ولا يزال 180 في المستشفى، وفقا للأرقام الرسمية.

