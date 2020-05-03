كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تسجل657 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاحد، 657 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى، ليصل اجمالى عدد حالات المرض فى الدولة الى 18205، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن معظم الحالات الجديدة من بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.

وفي وقت سابق، اعلنت سنغافورة عن خطط لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مع استئناف الأعمال بشكل كامل ابتداءً من 1 يونيو.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم "مع قيام الجميع بدورهم وملاحظة إجراءات الإبعاد الآمنة، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في انتقال المجتمع المحلي خلال الشهر الماضي".

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وتابعت "مع ذلك، نحن لسنا في منطقة الامان. لا تزال هناك حالات غير مرتبطة في المجتمع وقد تتشكل مجموعات جديدة إذا تخلينا عن حذرنا. يجب أن نكون حذرين في كيفية رفع القيود، ووضع المزيد من الضمانات".

إليك كيفية تنفيذ الخطة:

سيخضع أصحاب العمل والشركات لمتطلبات أكثر صرامة للحد من خطر الإصابة بالعدوى، بما في ذلك ساعات العمل المتداخلة، والإبعاد الاجتماعي في المكتب، وارتداء الكمامات.

اعتبارًا من 5 مايو، سيُسمح لبعض السكان بممارسة الرياضة في المناطق المشتركة مثل ممرات المشاة. ستبقى الملاعب والمسابح والصالات الرياضية مغلقة.



اعتبارًا من 12 مايو، سيُسمح للخدمات المختارة باستئناف العمل، بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية وتوصيل الطعام والوجبات السريعة وخدمات غسيل الملابس ومصففي الشعر.

