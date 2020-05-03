كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين لم تسجل أي وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن حالتين جديدتين للفيروس التاجي ولم تحدث حالات وفاة لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".
مجموع الإصابات المؤكدة: 82،877
تم استيراد واحدة من الحالات الجديدة من الخارج وتم نقل الأخرى محليا في مقاطعة شانشي الشمالية.
كما تم الإبلاغ عن اثني عشر عدوى بدون أعراض. لم تتضمن الصين من قبل هؤلاء المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض في بعض سجلاتها.
فيما يلي تفاصيل البلد، وفقًا لـ لجنة الصحة الوطنية الصينية:
مجموع الإصابات المؤكدة: 82،877
إجمالي الوفيات: 4،633
المجموع المسترد والمخرج: 77،713
الحالات النشطة المتبقية: 531