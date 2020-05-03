كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين لم تسجل أي وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن حالتين جديدتين للفيروس التاجي ولم تحدث حالات وفاة لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

تم استيراد واحدة من الحالات الجديدة من الخارج وتم نقل الأخرى محليا في مقاطعة شانشي الشمالية.

كما تم الإبلاغ عن اثني عشر عدوى بدون أعراض. لم تتضمن الصين من قبل هؤلاء المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض في بعض سجلاتها.

فيما يلي تفاصيل البلد، وفقًا لـ لجنة الصحة الوطنية الصينية:

مجموع الإصابات المؤكدة: 82،877

إجمالي الوفيات: 4،633

المجموع المسترد والمخرج: 77،713

الحالات النشطة المتبقية: 531

