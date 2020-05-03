كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 289 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة اليابانية عن 289 حالة اصابة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة يوم السبت. وبذلك يصل مجموع الإصابات بالبلاد إلى 15.551 إصابة، منها 712 إصابة من سفينة دياموند برينسيس.

ولقي 505 أشخاص حتفهم، من بينهم 13 من السفينة السياحية.

وقد تضررت العاصمة، طوكيو، بشدة من تفشي المرض وسجلت ما لا يقل عن 11691 إصابة و141 حالة وفاة بفيروس كورونا.

ووفقا لحكومة العاصمة، حدثت 160 حالة اصابة جديدة يوم السبت وتوفي 15 شخصا في طوكيو.

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وقد أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، السبت، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الساعة 0900 بتوقيت جرينتش حول فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

من المتوقع أن يمدد آبي حالة الطوارئ على مستوى البلاد التي تستمر حتى 6 مايو والتي بموجبها طلبت حكومته من المطاعم والمتاجر إغلاق ابوابها، وأن يبقى الناس في منازلهم في محاولة لوقف انتشار الفيروس الجديد.

وفي الوقت نفسه، يكافح نظام الرعاية الصحية في البلاد لمواكبة العدد الهائل من المرضى ؛ وقال أحد الأطباء لشبكة CNN إن 90٪ من طلباته لإجراء الاختبارات رُفضت، وأن الناس يُبعدون عن المستشفيات.

وقد حذر رئيس الوزراء شينزو آبي أمس من أنه ما لم يتم احتواء الوباء، فسيكون "من المستحيل" استضافة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

