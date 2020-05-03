كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تعلق جميع الرحلات الجوية وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المطارات الفلبينية، أنها علقت مؤقتا جميع رحلات الركاب والرحلات التجارية من والى البلاد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى اليوم الاحد لمنع انتشار الفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وأضافت هيئة مطار مانيلا الدولي في بيان صدر مساء السبت أن "رحلات الشحن، والإمدادات الطبية، والمرافق، ورحلات الصيانة ستبقى دون عوائق".

ووفقًا لوزارة الصحة في الفلبين، يوجد في الفلبين حاليًا 8.928 حالة إصابة بفيروس كورونا و604 حالة وفاة.

Advertisements

وفي وقت سابق، اوضح باسي بينتنين، خبير بالمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، أنه لن يكون لقاح الفيروس التاجي جاهزًا حتى نهاية العام المقبل وفقا لـ"أكثر السيناريوهات تفاؤلًا".

وأبلغ سكاي نيوز، أن "تطوير اللقاحات عملية معقدة ومكلفة للغاية"، مضيفًا أن هناك مراحل متعددة من التجارب البشرية المعنية للتأكد من أنها آمنة وفعالة.

"علاوة على ذلك، عليك أن تتأكد من وضع قدرتك على التصنيع، لتكفي بشكل أساسي للعالم كله. إن الحصول على جدول زمني لمدة عام ونصف إلى عامين لإنجاز ذلك ليس أقل من معجزة."

