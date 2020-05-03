كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطلق عدة طلقات نارية تجاه جارتها الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن كوريا الجنوبية قالت إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود.

وفي بيان لهيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، أكدت فيه أنّ موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من الشمال، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر كورية جنوبية أنها ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه مواقع كوريا الشمالية.

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وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، لم يرد على الفور أي تعليق من كوريا الشمالية بشأن الواقعة.

وانتشرت شائعات حول صحة "كيم"، بعد تغيبه عن حضور احتفال رسمي بارز في أبريل الجاري، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي: إنه من المحتمل، أن "كيم" خضع لجراحة في شرايين القلب، أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

