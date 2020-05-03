كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر علاج كورونا بالخلايا الجذعية.. إنجاز إماراتي وضعها في مقدمة الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات، بذل جهودها، لمكافحة فيروس كورونا على كل الصعد الداخلية والخارجية، وتقدم المساعدات للدول والشعوب المحتاجة لمواجهة الوباء، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

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وقالت الصحيفة الإماراتية: "وها هي دولة الإمارات تدلو بدلوها في مجال البحث العلمي بعلاج للقضاء على فيروس «كورونا»، ومع ريادة الإمارات في عمليات الفحص والرصد، فإن التجارب الناجحة، التي أجراها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لعلاج مصابي «كورونا» بطريقة مبتكرة، تبشر بنتائج واعدة، وتضع الإمارات في مقدمة الدول الساعية إلى القضاء على هذا الفيروس".

وتوجه كلا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتهنئة إلى شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها على الإنجاز، الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونجاحه في تطوير علاج لفيروس «كورونا» المستجد.