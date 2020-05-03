عاجل.. عدد المصابين بكورونا في المغرب يرتفع إلى 4880 بعد تسجيل 151 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الأحد، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4880 حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1424 حالة، بعد تسجيل 168 حالة تعافي جديدة، كما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في 173 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة.

يشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع، سجلت وزارة الصحة انخفاض مؤشر سرعة انتقال فيروس كورونا في وسط الساكنة، حيث بدأ يقترب من عتبة 1، وهو الرقم الذي يجب أن يستقر عليه المؤشر لإسبوعين لانطلاق إجراءات رفع الحجر الصحي.