بني ملال.. دار الثقافة تعلن تنظيم جائزة صناعة المحتوى الفني على الويب

أعلنت دار الثقافة في بني ملال تنظيم مسابقة مخصصة لهواة صناعة المحتوى في جهة بني ملال – خنيفرة، من كل الأعمار، بهدف تشجيع روح المبادرة، وتثمين حرية الإبداع على وسائل التواصل الاجتماعي، تماشيا مع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد..
وأوضح بلاغ لدار الثفاقة أنه سيتم تقديم المحتويات المستوفية للشروط، في حصتين من البث على المجموعة الفايسبوكية الرسمية لدار الثقافة بني ملال، وذلك ضمن البرنامج البديل، الخاص بشهر رمضان، على أن تخصص حصة ثالثة في نهاية الشهر، للإعلان عن الفائز بالجائزة.
وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط، التي ينبغي توفرها في المحتويات الرقمية، من بينها أن يكون المحتوى فنيا، وهادفا، وعلى شكل فيديو بجودة مقبولة، ومدته لا تقل عن دقيقة واحدة، ولا تزيد عن عشر دقائق، ومعدا للبث على الويب، ومناسبا لذلك.
وخصصت دار الثقافة في بني ملال للفائز بهذه المسابقة مبلغ 3000 درهم، وشهادة إلكترونية، وحددت يوم 19 ماي آخر أجل لإرسال الأعمال المتبارية.
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