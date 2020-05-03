سجل سجن طنجة المحلي 1، مساء أمس السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر طبي، فإن الإصابة الجديدة همت نزيلا بالسجن المحلي 1 المعروف ب”سات فيلاج”، بعد ظهور أعراض كوفيد-19 عليه، الأمر الذي جعل خلية التتبع تجري له تحاليل مخبرية أكدت الإصابة بالفيروس.
يذكر أن سجن طنجة سجل 6 حالات إصابة، ضمنها إصابات لموظفين، بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر سجن طنجة يسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.