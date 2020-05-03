سجن طنجة يسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل سجن طنجة المحلي 1، مساء أمس السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر طبي، فإن الإصابة الجديدة همت نزيلا بالسجن المحلي 1 المعروف ب”سات فيلاج”، بعد ظهور أعراض كوفيد-19 عليه، الأمر الذي جعل خلية التتبع تجري له تحاليل مخبرية أكدت الإصابة بالفيروس.

يذكر أن سجن طنجة سجل 6 حالات إصابة، ضمنها إصابات لموظفين، بفيروس كورونا المستجد.