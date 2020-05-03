طقس الأحد.. أجواء حارة مع شركي في أغلب جهات المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تضل الأجواء حارة مع هبوب شركي فوق معظم جهات المملكة، خاصة فوق السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وجنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل كتل من الضباب المحلي على السواحل الجنوبية، وذلك خلال الليل والصباح، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة أرجاء البلاد، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي. وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة من الشمال بغرب الاقاليم الجنوبية ،ومن القطاع الشرقي أو أحيانا من الجنوب عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 17 و23 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و30 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 35 و41 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.