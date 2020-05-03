5 حقائق يجب معرفتها عن عقار “ريمديسيفير” المحتمل لعلاج فيروس “كورونا”

يدرس العلماء والباحثون العديد من الأدوية والعقاقير والمواد الطبية التي يمكن تعالج المصابين بفيروس “كورونا”، لكن التركيز تحول في الآونة الأخيرة نحو شركة “جيلياد ساينسيز”.

وكشفت الشركة الأمريكية عن أن نتائج التجارب السريرية لعقار “ريمديسيفير” مبشّرة، وهو ما أكده المستشار الصحي في البيت الأبيض “أنطوني فاوتشي”.

5 حقائق يجب معرفتتها عن عقار “ريمديسيفير”

ما طبيعة “ريمديسيفير”؟

“ريمديسيفير” عبارة عن دواء يستهدف آلية تكاثر الفيروسات من الأساس لوقف انتشارها، وتقول شركة “جيلياد” للتكنولوجيا الحيوية إنها طورت هذا العقار في الأصل لعلاج فيروس “إيبولا”.

بدا علماء النظر في استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس “كورونا” المستجد لكونه أظهر فاعلية في القضاء على عائلة “كورونا”، وكان الأمر في البداية عبارة عن عدة دراسات وتجارب عشوائية، لكن تم تنفيذ تجارب سريرية لاحقاً.

ماذا وراء تحمس البعض؟

أظهرت نتائج أولية للتجارب السريرية التي نفذت بـ”ريمديسيفير” أن المصابين الذين تلقوا العقار تعافوا من الفيروس التاجي بنسبة 31% أسرع من غيرهم الذين لم يحصلوا عليه، وذلك في فترة لا تتجاوز 11 يوماً، كما أن معدل الوفيات للذين تلقوا العلاج تراجع.

قال “فاوتشي” إن “ريمديسيفير” لن ينهي الفيروس بالضربة القاضية، لكنه متفائل جداً بشأنه نظراً لكونه يستهدف آلية عمل وتكاثر الفيروس في أجساد البشر، ومن هنا، يمكنه أن يؤدي لنتائج جيدة.

أكد “فاوتشي” الحاجة لمزيد من الدراسات والتحليلات للتأكد من فاعلية هذا العقار، وعندما يتم التأكد بشكل قاطع من تأثيره الإيجابي، سيتم الإعلان عن ذلك تمهيداً لاعتماده كدواء لـ”كورونا”.

هل هناك نتائج مخيبة للآمال؟

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