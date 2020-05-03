هل تعطلت الصلاة في المسجد بالمغرب قبل جائحة كورونا؟

عبد الحق الطاهري*

اضطرب الناس في البلاد الإسلامية مغربا ومشرقا بعد قرار تعطيل الصلاة بالمساجد بسبب وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم مطلع عام 2020 م/1441هـ، والخوف من أن تكون المساجد فضاء لانتشار العدوى.

في المغرب تم اكتشاف أول حالة إصابة بهذا الوباء في 2 مارس 2020، وبعد تكاثر الإصابات أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى تقضي بضرورة إغلاق المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو الجمعة، ابتداء من 21 رجب 1441هـ الموافق لـ16 مارس 2020 إلى غاية عودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي، مع استمرار رفع الأذان في جميع المساجد، كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد مدة شهر (من يوم الجمعة 20 مارس إلى 20 أبريل). وكاد البعض ألا يلتزم بالفتوى/القرار استثقالا للأمر، لولا حزم السلطات الأمنية في التنفيذ. ثم بدأ الناس يألفون أداء الصلوات في البيوت.

لكن مع تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر (من 20 أبريل إلى 20 ماي) واقتراب شهر رمضان، الذي له مكانة خاصة في الشعور والسلوك المغربيين، تجدد النقاش بين الخاصة والعامة حول كيفية أداء صلاة التراويح، التي لم يكن جل الناس يعرف لها مكانا للأداء غير المساجد. واجتهد البعض في البحث عن طرق بديلة لأداء التراويح جماعة ولو عن بعد، بالالتجاء إلى وسائط التواصل الحديثة. وصدرت في ذلك فتاوى مختلفة، بل متناقضة، ما دفع المجلس العلمي الأعلى إلى إصدار بيان/فتوى بعدم الخروج إلى صلوات التراويح والاقتصار على إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تُخْشى عواقب الاختلاط بهم. كل هذا دفع إلى التساؤل حول مدى اعتبار تعطيل صلاة التراويح في ظل جائحة كورونا سابقة في تاريخ المغرب.

تعطيل الجمعة والتراويح في عهد السعديين

يشهد التاريخ أنه في أواخر دولة السعديين، قبل حوالي 400 سنة،تعطلت الجمعة والتراويح بجامع القرويين بمدينة فاس. فقد ذكر القادري، الذي عاش قريبا من الحدث، أنه في سنة 1040هـ/ 1631م تم إغلاق جامع القرويين، قال في “نشر المثاني”: “وفي آخره (عام 1040هـ) وقع الصلح من الشر بفاس، وسدت جامع القرويين، ولم تصل الجمعة ثالث رمضان، وعطلت التراويح، وصلى ليلة القدر رجل واحد، وبقي معطلا”. ولم يكن ذلك بسبب قرار سلطاني أو عاملي أو بفتوى فقهية، وإنما بسبب الخوف من الموت الناتج عن كثرة القتل من جراء الفتن والحروب التي كانت بين أهل المدينة، كما ذكر القادري ونقل عنه الناصري.

ومن مظاهر كثرة الهرج والقتل أن فاس منذ نهاية عشرينيات ق11هـ/17م، لم تعد خاضعة لحكم موحد بل دخلت مرحلة حكم زعماء الحومات، وأصبحت عبارة عن أحياء منقسمة ومتصارعة فيما بينها، وجاوز الأمر اندلاع الحروب بين عدوتي القرويين والأندلس، إلى انقسام عدوة القرويين إلى معسكرين متقاتلين: معسكر اللمطيين، ومعسكر الأندلسيين الوافدين من الأندلس، وركدت الحركة التجارية بالمدينة وغلت الأسعار. وفي سنة 1032/ 1623م، دام القتال بين اللمطيين والأندلسيين أحد عشر شهرا بسبب قتل اللمطيين القاضي ابن أبي النعيم الغساني الأندلسي. وفي سنة 1035ه/ 1626مـ، نشب القتال بينهم أيضا حتى أخليت حوانيت الشماعيين التي في الحدود بينهم، وبلغ القمح سبعين أوقية للوسق. وأخرج الأندلسيون اللمطيين من فاس مدة خمسة أشهر ونصف (من أواخر شعبان إلى أوائل صفر). وكذلك وقع عام 1040هـ/ 1631م، ودام الشر بالمدينة حتى كادت أن تضمحل ويعفو رسمها.

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السبب ضعف السلطة المركزية

يرجع السبب في هذه الفتن إلى ضعف السلطة المركزية وعدم قدرتها على إقرار الأمن. فقد وافق حدث تعطيل الصلاة بجامع القرويين مقتل السلطان عبد الملك بن زيدان السعدي بمراكش في 6 شعبان، وتولي أخيه الوليد بن زيدان الحكم بعده. ولم يكن سلطانهما معا يجاوز مراكش وأحوازها، حتى صاروا كملوك الطوائف بالأندلس. لذلك لم يجد الناس رادعا لهم من ظلم بعضهم، فتطاولت أيدي رؤساء القبائل وعمالها إلى الاستبداد على الدولة لمرضها وهرمها. ولم تتنفس فاس الصعداء إلا بعد وصول الدلائيين إليها في خمسينيات ق 17م، ومبايعة أهلها محمد الحاج الدلائي عام1071هـ/ 1661م.

حفظ الأرواح قاسم مشترك

هناك اختلاف بين إغلاق المساجد زمن كورونا وتعطيل الصلاة بجامع القرويين أواخر السعديين، فالأول عمت به البلوى في المغرب وجل البلاد الإسلامية، أما الثاني فهو محلي ومحدود، وباستثناء جامع القرويين ظلت أبواب مساجد فاس مشرعة في وجه الرواد، ناهيك عن سائر بلاد المغرب. لكنه يظل حدثا دالا وذا أهمية، ولولا ذلك ما استأثر باهتمام المؤرخين قديما وحديثا، فهو تعطيل للصلوات الخمس والجمعة والتراويح، وبجامع القرويين، وبمدينة فاس.

لذلك تستقيم المقارنة بين الحدثين من حيث الأسباب، فقد كان وراءهما معا الخوف من ذهاب الأرواح إما بالقتل المباشر، أو بعدوى الوباء القاتل، وكلاهما يشكل تهديدا حقيقيا للحياة. ومتى توفرت الأسباب نفسها وخيف على الأنفس من الموت المحقق، سواء كان ذلك بجوائح وأوبئة كما هو الحال زمن كورونا، أو بفعل الاقتتال بين البشر، كما كان الحال بفاس، وجب تقديم حفظ الأرواح والأنفس. كما هو مبين في كتب الفقه والنوازل، في فتاوى حكم التخلف عن شهود الجمعة للخائف من القتل، والذي يدور بين الوجوب والإباحة. 6

*أستاذ التعليم العالي في التاريخ بجامعة مولاي إسماعيل، مكناس