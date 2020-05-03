تصعيد حوثي باستهداف أحياء الدريهمي السكنية جنوب الحديدة

الأحد 3 مايو 2020

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها على الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، وشنت عمليات قصف واستهداف مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.



مصادر محلية في الدريهمي أفادت أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل صوب الأحياء السكنية في المديرية بشكل عشوائي.

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وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 لعدة لساعات.

وأشارت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي على الأحياء السكنية خلف حالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين ، خوفاً من تعرضهم لجرائم المليشيات.

وتواصل المليشيات الحوثية سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، والتي بدأت أواخر العام 2018، في ظل تخاذل وصمت أممي تجاه تصعيد المليشيات الموالية لإيران