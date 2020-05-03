استشهاد مواطن برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة

الأحد 3 مايو 2020

استشهد مواطن برصاص قناص مليشيات الحوثي شرق مديرية حيس جنوب الحديدة في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم المليشيات المدعومة من إيران.



واستشهد المواطن عبدالله محمد عبدالعزيز الرمادي ذو الـ 40 عاماً بطلق ناري في البطن من قبل قناص حوثي أثناء عودته من السوق الى منزله في حيس.

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ونقل فور إصابته إلى مستشفى الخوخة الميداني الا انه كان قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى تاركاً ألماً وحزناً عميقاً لأهله وأطفاله.

وتستمر مليشيات الحوثي بإرتكاب الجرائم ضد المدنيين دون وازع ديني أو أخلاقي يردعها، في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية