- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي بيرو والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 00:44 من صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش وكان على عمق 185 كيلومترا. وكان مركزه يبعد حوالي 6 كيلومتر غرب-شمال غرب لامبا.
ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.
وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد المنطقة حوالي 90 بالمئة من النشاط الزلزالي في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي بيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.