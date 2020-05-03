شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 يعتقد المحللون أن إجمالي الناتج المحلي الياباني انكمش خلال الربع الأول في الفترة من يناير حتى مارس بسبب تأثيرات تفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عشرة معاهد بحثية تتوقع أن تتراوح نسبة النمو السنوية للاقتصاد ما بين سالب 3.5 وسالب 6.5%. وهذا سوف يعني تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي. وكانت زيادة ضريبة استهلاك في تشرين اكتوبر الماضي السبب في انكماش الاقتصاد خلال الربع السابق. Advertisements وقد انخفض الاستهلاك الشخصي خلال الربع الممتد من يناير حتى مارس الماضيين، حيث امتنع المواطنون عن السفر أو تناول الطعام خارج المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا وسط النداءات التي تدعو للبقاء فى المنزل. كما تراجعت الصادرات في ظل ركود النشاط الاقتصادي عالميا. وتعتقد المعاهد البحثية العشرة أن تداعيات فيروس كورونا سوف تؤثر بدرجة أكبر على الاقتصاد خلال الربع الممتد من أبريل الماضي حتى يونيو المقبل.

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