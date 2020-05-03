شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:01 مساءً, 3 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت سلطنة عمان اليوم 85 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع العدد الكلّي للإصابات 2568 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن من بين الحالات المسجلة 21 حالة لعمانيين، و64 حالة لغير عمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة وفاة، بينما تماثلت للشفاء 750 حالة.

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