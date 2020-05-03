رئيس وزراء باكستان: لا نستطيع الاستمرار في إغلاق كورونا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، أن بلاده لا تستطيع الاستمرار في إجراءات الإغلاق لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال خان، خلال إطلاق منصة إلكترونية تدعم الأفراد الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب كورونا، طبقا لشبكة جيو الباكستانية: "العالم بأكمله يحاول استئناف الاقتصاد، مثل نيويورك، التي تشهد وفاة الآلاف ومع ذلك قررت استئناف أعمالها التجارية".

وأضاف: "حتى الحكومات الغنية بدأت تعيد فتح اقتصاداتها، لأنها أدركت أنها لا تستطيع الاستمرار في إجراءات الإغلاق لفترة طويلة. لذلك قررنا استئناف العمل في قطاع البناء".

ولفت خان إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تساعد مَن فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.

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والجمعة الماضية، أعلن أسد قيصر، رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان)، إصابته بفيروس "كوفيد-19" بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان، والتقى رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين الأسبوع الماضي.

ولم يتضح بعد إن كان خان سيخضع للفحص، لكنه سبق أن فعل ذلك في أبريل/نيسان، وكانت النتيجة سلبية بعدما اجتمع مع فيصل إيدهي، رئيس أكبر جمعية خيرية باكستانية، الذي تأكدت لاحقا إصابته بالمرض.

وسجل الرصد اليومي للفيروس ارتفاعا قياسيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية في باكستان مع تكثيف إجراءات الفحص.

وتقول الحكومة الباكستانية إن معدلات العدوى أقل من التوقعات بكثير، مشيرة إلى أنها تعتزم تخفيف المزيد من إجراءات العزل العام بعدما فتحت بالفعل عشرات الأنشطة التجارية والصناعية وسمحت كذلك بصلاة الجماعة في المساجد.