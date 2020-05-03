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اعتقالات على صلة باحتجاج عمالي في إندونيسيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، اعتقالها ثمانية أشخاص على صلة باحتجاج عمالي تحول للعنف في إقليم مالوكو الشمالي.

والمشروع المشار إليه هو لإنتاج النيكل تديره شركة إيرامت الفرنسية وتسينغ شان الصينية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن تجمعا حدث في الأول من الشهر الجاري للمطالبة بإغلاق المنطقة الصناعية في ويدا باي، خلال فترة تفشي فيروس ، تحول للعنف أدى إلى تدمير متظاهرين لممتلكات الشركة وسرقة أغذية.

وأضاف أن الشرطة حددت ثمانية من المشتبه في تورطهم في أعمال العنف، بينما تستجوب أربعة آخرين.

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ولفت إلى أن مطالبات العمال شملت رفض التسريح والدعوة لدفع الرواتب كاملة خلال الإغلاق المقترح.

كما شملت وقف نقاشات برلمانية بشأن مشروع قانون يدعو لخفض حاد في تعويضات التسريح من العمل.

وبدأت المراحل المبكرة من الإنتاج في مشروع النيكل في ويدا باي، الخميس الماضي، ويتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 30 ألف طن.

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