البيت الأزرق: زعيم كوريا الشمالية لم يخضع لجراحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتوقف التكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية رغم ظهوره العلني الجمعة الماضية، إذ أعلنت الرئاسة في كوريا الجنوبية، الأحد، عن اعتقادها أن زعيم الجارة اللدود لم يخضع لعملية جراحية، مثلما أشيع منذ اختفائه المثير للجدل في أبريل/نيسان الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول بارز في البيت الأزرق الرئاسي قوله إن تقدير بلاده هو أن الزعيم الكوري الشمالي لم يخضع لعملية جراحية.

وذكرت الوكالة، نقلا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، أنه "وردت تقارير عن تكهنات بشأن خضوع الزعيم كيم لجراحة استنادا لبعض الاختلاف في طريقة مشيه".

وأشار المسؤول الجنوبي إلى أن لدى بلاده أسبابا للاعتقاد بأنه لم تكن هناك جراحة، لكن لا يمكننا الكشف عن مثل تلك التفاصيل، على حد قوله.

وكان كيم قد ظهر، الجمعة، للمرة الأولى منذ 20 يوماً في حدث علني، وفق وكالة أنباء كوريا الشمالية.

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وأكدت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية أيضاً أن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ أوائل الشهر الماضي.

ولم يظهر كيم على الملأ منذ 11 أبريل/نيسان، عندما كان يرأس اجتماعاً لحزب العمال الحاكم، كما أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.

ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أعرب عن "تقديره" للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة "سامجيون" الحدودية الشمالية.

وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريراً مماثلاً أيضاً يقول إن كيم قدم شكره للعمال الذين يسهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء.

والأسبوع الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم "في خطر شديد بعد عملية جراحية"، دون أن تشير إلى ما إذا كانت "المعلومات" المذكورة تستند إلى مقال صحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها منشقون كوريون شماليون.