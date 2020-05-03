"العليا الإسرائيلية" تنظر طعون رئاسة نتنياهو للحكومة في بث مباشر

أطلقت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مداولات من المقرر أن تستمر حتى غدٍ الإثنين، للنظر في التماسات ضد رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة الجديدة، واتفاقه مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وانعقدت الجلسة بهيئة موسعة من 11 قاضيا، وتم بث وقائعها على الهواء مباشرة في خطوة غير مسبوقة، بسبب عدم قدرة المحكمة على إدخال عدد كافٍ من الصحفيين لقاعتها كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشوهد القضاة في البث على محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية، إضافة إلى موقع المحكمة على شبكة الإنترنت، وارتدى غالبيتهم أقنعة الوجه وكذلك المحامون الذين يمثلون مقدمي الالتماسات.

وقالت رئيسة المحكمة إنه سيتم النظر في 5 التماسات ضد رئاسة نتنياهو للحكومة القادمة، في حين تبحث غدا 8 التماسات ضد الاتفاق الذي توصل إليه مع جانتس.

وتركز الالتماسات على أن المحكمة المركزية الإسرائيلية ستبدأ في 25 مايو الجاري، مداولات في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وكان نتنياهو وجانتس اتفقا، الشهر الماضي، على تشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها لمدة 18 شهرا لكل منهما، على أن يكون نتنياهو الأول الذي يترأس هذه الحكومة، التي يتوقع أن تحظى بتأييد كبير في الكنيست حال عرضها لنيل الثقة.

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لكن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت أبلغ المحكمة، قبل أيام، بأنه لا يوجد مانع قانوني من ترؤس نتنياهو للحكومة المقبلة.

وأضاف ماندلبليت أنه لا داعي في هذه المرحلة لإلغاء الاتفاق بينهما، رغم وجود بنود فيه تنطوي على الإشكالية.

وماندلبليت هو ذاته الذي قدم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن قيادي في حزب "الليكود" أنه في حال قررت المحكمة منع نتنياهو فإن إسرائيل ستتوجه إلى انتخابات رابعة.

وكانت 3 انتخابات جرت منذ أبريل/نيسان 2019 دون أن ينجح أي مرشح في تشكيل حكومة جديدة.

ولكن زعيم حزب "تيلم" المعارض موشيه يعلون، طلب من المحكمة إبطال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة التناوب.