كلمة للشعب وإكليل زهور.. بوتين يحيي "يوم النصر"

بينما تعزز السلطات الروسية من إجراءاتها لحماية الرئيس فلاديمير بوتين من خطر فيروس كورونا، أُعلن اليوم عن برنامج جديد للرئيس يتضمن كلمة للشعب وإكليلا للزهور.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن الرئيس بوتين سيضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول يوم "عيد النصر" الذي يصادف 9 مايو/أيار الجاري.

وفي مقابلة مع برنامج تلفزيوني، بثت تصريحاته وسائل إعلام محلية، أضاف بيسكوف: "نتوقع في يوم 9 مايو أن الرئيس بوتين سيضع الزهور على ضريح الجندي المجهول ومن ثم سيتوجه بكلمة إلى الشعب".

ويوم أمس، أُعلنت إصابة وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف بفيروس كورونا، وذلك غداة إصابة رئيس الوزراء بالوباء ميخائيل ميشوستين أيضا.

وعلى أثر إصابة رئيس الوزراء، وقع بوتين مرسوما يتولى بموجبه النائب الأول لرئيس الحكومة أندريه بيلوسوف مهمات ميشوستين.

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وسجلت روسيا رسمياً حتى اليوم 114.431 إصابة و1169 وفاة بفيروس كورونا.

ومدد بوتين الإغلاق حتى الـ11 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الرفع التدريجي للعزل قد يبدأ اعتبارا من اليوم التالي، واعتبر في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال "صعبا".

وفي كلمة له الشهر الماضي، أعلن بوتين إلغاء العرض العسكري في موسكو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على النازية، وتأجيله إلى موعد آخر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وعن تأجيل العرض العسكري، أوضح بيسكوف أنه "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكدا أن الاهتمام الأكبر لديه هو "صحة المواطنين".

وفي التاسع من مايو من كل عام تحتفل روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وبهذه المناسبة، التي يُدعى لها رؤساء وقادة دول، تجري عادة في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.