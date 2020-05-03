الصين: لا وفيات جديدة بفيروس "كورونا" وتسجيل حالتي إصابة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما تأكدت إصابة حالتين خلال ال24 ساعة الماضية منها حالة واحدة "محلية" وأخرى "وافدة".

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82877 شخصا في حين يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4633 شخصا.

واضافت انها سجلت حالة إصابة واحدة "محلية" في مقاطعة (شانشي) بشمال الصين في حين لم تسجل مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة او وفاة.

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وذكرت انها سجلت أيضا حالة إصابة واحدة "وافدة" في مدينة (شنغهاي) لمسافر قادم إلى الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1672 حالة فيما سجلت 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض.

واشارت الى ان 28 شخصا غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 77713 شخصا.