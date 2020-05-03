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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي بيرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 00:44 من صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش وكان على عمق 185 كيلومترا. وكان مركزه يبعد حوالي 6 كيلومتر غرب-شمال غرب لامبا.
ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.
وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد المنطقة حوالي 90 بالمئة من النشاط الزلزالي في العالم.
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