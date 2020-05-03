زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي بيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



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وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 00:44 من صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش وكان على عمق 185 كيلومترا. وكان مركزه يبعد حوالي 6 كيلومتر غرب-شمال غرب لامبا.

ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.

وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد المنطقة حوالي 90 بالمئة من النشاط الزلزالي في العالم.