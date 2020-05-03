شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 2568.

Advertisements

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 750 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى وفاة 12 جراء الفيروس.

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.