شكرا لقرائتكم روحاني: فتح المساجد في 30% من مناطق إيران الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس لاحتواء فيروس كورونا، ستفتح اعتباراً من غد الاثنين في 30% من المناطق.

وقال روحاني، في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي: "قررنا اليوم فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة (على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد) اعتباراً من الغد، واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية". ويوجد في إيران 434 منطقة.

والمنطقة، أو المقاطعة (شهرستان بالفارسية)، تتفرع من المحافظة وفق التقسيم الإداري في إيران، حيث ثمة 434 مقاطعة ضمن 31 محافظة.

وقال روحاني إن "احترام التباعد الاجتماعي أهم من المشاركة في الصلاة الجماعية".

ولم يوضح أي مقاطعات ستكون مشمولة بالقرار الجديد ولا عدد المساجد التي ستكون مخوّلة بفتح أبوابها الاثنين.

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من إيران

ومن المتوقع ألا يطبق القرار على العاصمة إيران ولا على مشهد وقم، إذ تعتبر الأكثر تضرراً بتفشي الوباء.

وإيران من أكثر الدول تضرراً بالفيروس في الشرق الأوسط.

والسبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156، بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 96,448 من بينهم 2787 في حالة حرجة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير ووسائل إعلام محلية بأن فيروس كورونا بدأ يتفشى في المحافظات الجنوبية خاصة في إقليم الأهواز الذي تدرس السلطات إغلاقه بالكامل.

وحذر المتحدث باسم جامعة الأهواز للعلوم الطبية، علي إحسان بور، من "تفجُّر" الوباء في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.