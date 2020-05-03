ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلًا مسؤول بارز في "البيت الأزرق" الرئاسي، أنّ "تقارير وردت عن تكهّنات بشأن خضوع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لجراحة استنادًا لبعض الاختلاف في طريقة مشيه".
ولفت المسؤول إلى أنّ "لدينا أسباب للاعتقاد بأنّه لم تكن هناك جراحة، لكن لا يمكننا الكشف عن مثل تلك التفاصيل".
ولم يُسجّل أي ظهورعلني لكيم منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 نيسان الماضي. وفي اليوم التالي، أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.
وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحّة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 نيسان، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد، إلّا أنّه ظهر في مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي أمس السبت، وهو يسير مبتسمًا ويدخّن سيجارة لدى افتتاح معمل في سونشون شمالي بيونغ يانغ.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبيت الأزرق الرئاسي بكوريا الجنوبية: لا نعتقد أن كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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