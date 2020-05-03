شمخاني: الاتفاق النووي سيموت للأبد في حال تمديد الحظر التسليحي على إيران

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، أنّ "الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حال الالتفاف على القرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) وتمديد الحظر التسليحي غير القانوني على إيران".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "فيروس الحظر هو أداة البيت الأبيض لمواصلة هيمنة الولايات المتحدة الأميركية الآخذة في الأفول"، متسائلًا: "في أي جهة تقف أوروبا؟ حفظ ماء الوجه وتعزيز التعدديّة، أو قبول المذلة مجدّدًا ودعم الأحاديّة؟".
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