شمخاني: الاتفاق النووي سيموت للأبد في حال تمديد الحظر التسليحي على إيران

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال ​علي شمخاني​، أنّ "​الاتفاق النووي​ مريض وسيموت إلى الأبد في حال الالتفاف على القرار 2231 (الصادر عن ​مجلس الأمن الدولي​) وتمديد الحظر التسليحي غير القانوني على ​إيران​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "فيروس الحظر هو أداة ​البيت الأبيض​ لمواصلة هيمنة ​الولايات المتحدة الأميركية​ الآخذة في الأفول"، متسائلًا: "في أي جهة تقف ​أوروبا​؟ حفظ ماء الوجه وتعزيز التعدديّة، أو قبول المذلة مجدّدًا ودعم الأحاديّة؟".