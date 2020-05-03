المرصد السوري: النظام السوري جدد قصفه على ريفي إدلب مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ59

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "قوات النظام السوري جدّدت قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل السبت - الأحد، مستهدفةً أماكن في الفطيرة وفليفل وكنصفرة وسفوهن بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، في حين تمكّنت الفصائل من تدمير آليّة لقوات النظام عبر استهدافها بصاروخ موجّه على محور الفطيرة بجبل الزاوية". ولفت إلى أنّ "ذلك يأتي ذلك في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن منطقة "بوتين - اردوغان"، الّذي دخل يومه الـ59 على التوالي".
وكان المرصد السوري قد رصد مساء أمس، "قصفًا بالمدفعيّة والرشاشات الثقيلة من قبل قوات النظام السوري، استهدف بلدة كنصفرة، وقرى سفوهن والفطيرة وفليفل في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة".
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