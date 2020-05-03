تراجع عدد إصابات كورونا لأدنى مستوى منذ أوائل آذار في تايلاند مع تسجيل 3 حالات جديدة

سجّلت ​تايلاند​ ثلاث حالات إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ولم تسجل أي وفيات، فيما بدأت البلاد رفع القيود المفروضة على بعض الشركات ومظاهر الحياة.

وهذا أقل عدد إصابات منذ أوائل شهر آذار الماضي، قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل الإصابات وتتزايد أعداد الوفيات. وقد بلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 والوفيات 54 حالة، منذ بدأ تفشّي الوباء في كانون الثاني.

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "وباء "كوفيد 19" أدّى إلى وفاة 240 ألفًا و231 شخصًا في العالم من بين ثلاثة ملايين و371 ألفًا و435 إصابة، أكثر من 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ ظهور فيروس "كورونا" في الصين في كانون الأول الماضي"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى يوم أمس السبت الساعة 15:30 (ت غ.)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.