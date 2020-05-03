شفاء 73 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1776

كشف وزير الصحة ​الكويت​ي باسل الصباح، عن "شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المسبّب لمرض "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 1776 حالة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أعنلت وزارة الصحة الكيوتية أمس "تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح إجمالي عدد الإصابات الّتي تم رصدها في البلاد 4619 من بينهم 39 مواطنًا لبنانيًّا".