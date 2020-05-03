روحاني: إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة في 132 مدينة إيرانية اعتبارا من الغد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، "تطبيق أكثر من 80 بالمئة من البروتوكولات الصحيّة في إيران، وحسب الإحصائيّات فإنّ عدد المراجعين للمستشفيات كان منخفضًا جدًّا".
وأكّد في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا"، أنّ الخطوات المتَّخذة في إيران كانت كبيرة جدًّا"، معلنًا أنّ "اعتبارًا من يوم غد الإثنين، سيتمّ إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة، وهذا القرار سيُطبَّق في المناطق البيضاء، أو قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس "كورونا" في إيران". وأشار إلى أنّ "لدينا حاليًّا 132 مدينة مصنّفة ضمن المناطق البيضاء قليلة المخاطر".
ولفت روحاني إلى أنّ "البلاد ستطلق "مشروع الفحص الوطني" للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، الّتي ستشمل في مرحلته الأولى فحص 78 مليون شخص، وفي المرحلة الثانية فحص 30 مليون شخص والّتي ستكون أكثر تركيزًا".
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