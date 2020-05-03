جمالي: تحية الى كل الصحافيين في يوم حرية رسالتهم العالمي

اشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اليونسكو" أطلقت حملة عالمية لدعم "مزاولة ​الصحافة​ بدون خوف ولا محاباة". وفي ​لبنان​، وطن الحريات، نتمسك بميزته التفاضيلة، وهي الحرية المسؤولة، الملتزمة قضايا ​الإنسان​. تحية الى كل الصحافيين في يوم حرية رسالتهم العالمي، عسى أن تبقى أصواتهم وأقلامهم حرة، كما نناضل جميعاً لأجل وطن حر​​​​​​​".

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