حنكش: بعد اقرار قانون مكافحة الفساد الاهم هو الية الاسترداد التي تحتاج الى متابعة مع كل الجهات

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​، الى ان "الكتائب تقدّمت بقانون لاستعادة الاموال المنهوبة في العام 2017 وتم تسخيفه والقول انه مستحيل، ورغم كل الصفقات وروائح ​الفساد​ لم يتم ادخال اي موظف الى السجن". واعتبر بأن "الية استرداد الاموال المنهوبة بحاجة الى لجنة متابعة مع كل الجهات المعنية"، ولفت الى ان ​لبنان​ لا يستطيع ان يكمل كما كان منذ 30 عاما الى اليوم، وهذا حصل بعد ثورة 17 تشرين الاول 2019 وكسر حاجز الخوف، واليوم اصرار وعزيمة الشعب توصلنا الى المزيد من الشفافية".

واعتبر حنكش في حديث تلفزيوني، بأن "استقلالية ​القضاء​ موضوع مهم جدا، ولا اصلاح من دون قضاء سليم". ولفت الى ان "ما ينقصنا ارادة لتطبيق القوانين، والسؤال اليوم لماذا لم يتم تعيين ​التشكيلات القضائية​ حتى الساعة؟".

