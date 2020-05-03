ندى بستاني: نحن من قدّم الاخبار الى القضاء للتحرّك في ملف الفيول المغشوش

اشارت وزيرة ​الطاقة​ السابقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "نحن من قدّم ​الاخبار​ الى ​القضاء​ للتحرّك في ملف ​الفيول​ المغشوش وهذا مسار مكمّل لما فعله وزراء التكتل منذ 2010 ولغاية 2020، إن عبر المحاولات المتكررة لالغاء العقود واجراء مناقصة بدفتر شروط جديد أو عبر التفاوض على السعر الذي خُفّض مراراً، ونحن مستعدون لمتابعة هذا الملف حتّى احقاق الحق".

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