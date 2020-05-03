توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى "وزير الصدفة"، قائلًا: "أنت من مدرسة التزلّف والارتهان ونقل السلاح من كتف إلى كتف، من أجل السلطة والمراكز والمنفعة، ولِمَن أوكلك مهمّة التطاول على حزبنا ورئيسه بسبب أو دون سبب، فلينظر إلى عهدك الفاشل، الّذي أوصلنا إلى العزلة والإفلاس".
كما توجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "عقلاء "التيار الوطني الحر"، بالقول: "إلجموا هذا المفتن".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله دعا للجم "وزير الصدفة": أنت من مدرسة التزلف والارتهان من أجل السلطة والمراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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