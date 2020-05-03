عبدالله دعا للجم "وزير الصدفة": أنت من مدرسة التزلف والارتهان من أجل السلطة والمراكز

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى "وزير الصدفة"، قائلًا: "أنت من مدرسة التزلّف والارتهان ونقل ​السلاح​ من كتف إلى كتف، من أجل ​السلطة​ والمراكز والمنفعة، ولِمَن أوكلك مهمّة التطاول على حزبنا ورئيسه بسبب أو دون سبب، فلينظر إلى عهدك الفاشل، الّذي أوصلنا إلى العزلة والإفلاس".

كما توجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "عقلاء "​التيار الوطني الحر​"، بالقول: "إلجموا هذا المفتن".