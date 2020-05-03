ابوسليمان: الخطة الاقتصادية تجرأت ووصفت الواقع الاقتصادي واعترفت بالخسائر

اشار الخبير الاقتصادي ​وليد ابو سليمان​ الى ان الخطة الاقتصادية تجرأت ووصفت الواقع الاقتصادي، واعترفت بان ​الاقتصاد اللبناني​ يسجل خسائر، ومع الاسف فإن الخسائر سيتحملها المواطن والمودع اللبناني. واوضح بأن ما طرح اليوم خطة مالية موجهة الى ​صندوق النقد​ الدولي، الا ان ما طرح لم يقارب اعادة هيكلة ​القطاع العام​.

واعتبر ابو سليمان في حديث تلفزيوني، بأن مرحلة صندوق النقد ليست مرحلة سهلة. ولفتت الى ان الخطة الاقتصادية حددت حجم الخسائر بـ83 مليار ​دولار​، والمطلوب اليوم اعادة رسملة ​المصارف​. واوضح بأننا لم نعد نستفيد من التصدير لان المصانع فتحت حسابات بالخارج ولم يعد الدولار يدخل الى البلد.