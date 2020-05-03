ابوسليمان: الخطة الاقتصادية تجرأت ووصفت الواقع الاقتصادي واعترفت بالخسائر

اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان الخطة الاقتصادية تجرأت ووصفت الواقع الاقتصادي، واعترفت بان الاقتصاد اللبناني يسجل خسائر، ومع الاسف فإن الخسائر سيتحملها المواطن والمودع اللبناني. واوضح بأن ما طرح اليوم خطة مالية موجهة الى صندوق النقد الدولي، الا ان ما طرح لم يقارب اعادة هيكلة القطاع العام.
واعتبر ابو سليمان في حديث تلفزيوني، بأن مرحلة صندوق النقد ليست مرحلة سهلة. ولفتت الى ان الخطة الاقتصادية حددت حجم الخسائر بـ83 مليار دولار، والمطلوب اليوم اعادة رسملة المصارف. واوضح بأننا لم نعد نستفيد من التصدير لان المصانع فتحت حسابات بالخارج ولم يعد الدولار يدخل الى البلد.
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