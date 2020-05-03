توقيف أحد أفراد عصابة سرقة وسطو مسلح استهدفت محلات تجارية بجونية وضبط 4 سيارات مسروقة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "خلال شهر نيسان المنصرم، حصلت عمليّات سرقة وسطو مسلح عدّة طالت مستودعًا للأدوات الكهربائيّة في ​زوق مصبح​ (1/4/2020)، ومحلّيَن لبيع السمانة (ميني ماركت) في ​جونية​ (5/4/2020) و​أدونيس​ (17/4/2020)، وتخلّل العمليتَين الأولى والثانية ​إطلاق نار​ من قبل أفراد العصابة، قبل فرارهم إلى جهةٍ مجهولة، إضافةً إلى حصول سرقات في ​زوق مكايل​ و​دوحة عرمون​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للجهود الاستعلاميّة والميدانيّة المكثّفة، الّتي قامت بها القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، تبيّن أنّ العصابة الّتي نفّذت السرقات المذكورة، استخدمت لهذه الغاية أربع سيارت: "هوندا أكورد"، "هوندا سيفيك" وسيارتَي "هوندا crv" إحداها لون كحلي والثانية لون أسود".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بنتيجة المتابعة، ضبطت دوريات الشعبة سيارتَي الـ"هوندا أكورد" والـ"هوندا سيفيك" المسروقَتين والمستخدمَتين من قِبل العصابة، الّتي جرى تحديد هويات أفرادها، ومن بينهم: "ع. م." (مواليد عام 1994، سوري الجنسية)"، مشيرةً إلى أنّ "فجر تاريخ 20/4/2020، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في الضاحية، على متن السيارة المسروقة نوع "هوندا crv" ذات اللون الأسود".

وذكرت أنّ "بتفتيشه والسيّارة، جرى ضبط أدوات تُستخدم في عمليّات السرقة (عدّة)، كما ضُبطت السيارة الثانية نوع "هوندا crv" ذات اللون الكحلي. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه ينتمي الى عصابة سرقة، وقد شارك في عمليّات سرقة عدّة في جونية".

كما بيّنت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​. وستسلّم السيارات المسروقة إلى مالكيها، بعد إجراء المقتضى بشأنها"، مفيدةً بأنّ "العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".