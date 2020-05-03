النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق الاجواء الجنوبية على علو منخفض

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ خرق الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ ونفذ طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا و​العرقوب​ وصولا حتى سماء مرتفعات ​جبل الشيخ​ ​راشيا الوادي​ و​البقاع الغربي​ سبقه تحليق ل​طائرة​ استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع ام كا فوق المزارع ومرتفعات ​الجولان​.

وفي ​النبطية​، افاد مراسلنا بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ حلق فوق النبطية و​إقليم التفاح​ منفذا غارات وهمية وعلى علو منخفض.

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