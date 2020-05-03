أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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موسكو: أعلنت روسيا الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد.

وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألف و687 إصابة.

صارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة. غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسميًا أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضًا الولايات المتحدة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة. كان سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد، أشار إلى أنّ العاصمة الروسية لم تتجاوز بعد ذروة الوباء.

سجّلت موسكو وحدها 5948 إصابة جديدة، بإجمالي 68606 إصابات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنّ الوضع لا يزال "صعبًا جدًا".

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برغم الارتفاع المطرد لعدد الإصابات، فإنّ الحكومة قالت إنّها قد تخفف قيود العزل تدريجًا بدءًا من 12 مايو. وأوضحت أنّ هذا الإجراء لن يكون شاملًا، وإنّما سيأخذ في الاعتبار كل منطقة على حدة.

والسبت، صرح سيرغي سوبيانين أن 2 بالمئة من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا المستجد. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ موسكو يسكنها نحو 12.7 مليون شخص، ولكن قد تكون الأرقام الفعلية أكثر من ذلك.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في روسيا

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