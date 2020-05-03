الاثنين يبدأ فتح أبواب المساجد في 30 بالمئة من المناطق في إيران

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طهران: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس لاحتواء وباء كوفيد-19، ستفتح اعتبارًا من الاثنين في 30 بالمئة من المناطق.

قال روحاني في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي "قررنا اليوم فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة (على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد) اعتبارًا من الغد، واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية".

والمنطقة، أو المقاطعة (شهرستان بالفرسية)، تتفرع من المحافظة وفق التقسيم الإداري في إيران حيث ثمة 434 مقاطعة ضمن 31 محافظة.

وقال روحاني إنّ "احترام التباعد الاجتماعي أهم من المشاركة في الصلاة الجماعية". لم يوضح أي مقاطعات ستكون مشمولة بالقرار الجديد ولا عدد المساجد التي ستكون مخوّلة فتح ابوابها الاثنين.

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ومن المتوقع ألا يطبق القرار على العاصمة إيران ولا على مشهد وقم، إذ تعتبر الأكثر تضررًا بتفشي الوباء. سجّلت الجمهورية الإسلامية 6156 وفاة، حسب الإعلانات الرسمية، من أصل 96440 إصابة بكوفيد-19 منذ 16 فبراير حين أعلنت السلطات أولى الوفيات.

يشكك خبراء ومسؤولون في الداخل والخارج بالأرقام الرسمية، ويعتبرون أنّها اقل من تلك الفعلية. وسمحت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجا منذ 11 أبريل، ورفعت بعض القيود على التنقل داخل البلاد. ظلت برغم ذلك المدارس والجامعات وصالات السينما والملاعب وغيرها من أماكن التجمّع مقفلة في أنحاء البلاد كافة.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في إيران

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