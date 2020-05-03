محكمة أمريكية ترفض دعوى لاعبات كرة القدم للمساواة في الأجور مع الرجال

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images سيدت أمريكا حصلن على كأس العالم أربع مرات بينما لم يحقق الرجال أي بطولة من قبل

رفضت محكمة أمريكية دعوى رفعتها لاعبات منتخب كرة القدم النسائي الأمريكي للمساواة في الأجر مع فريق الكرة الرجالي، ورفض القاضي ادعاءات اللاعبات بأن تقاضيهن رواتب أقل مما يحصل عليه زملاؤهن الرجال يمثل انتهاكا لحقوقهن.

ورفعت الدعوة 28 لاعبة من المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي (USSF).

وطالبت اللاعبات في الدعوى بالحصول على تعويضات بقيمة 66 مليون دولار بموجب قانون المساواة في الأجور.

وعلقت مولي ليفنسون، المتحدثة باسم اللاعبات على الحكم بأنهن يعتزمن الاستئناف ضد قرار المحكمة.

وقالت ليفنسون: "أصابتنا صدمة وخيبة أمل". "لن نستسلم سنواصل عملنا الشاق من أجل أجر متساو".

وأضافت: "واثقون في قضيتنا وثابتون على التزامنا بضمان عدم التقليل من قيمة الفتيات والنساء اللواتي يمارسن هذه الرياضة بسبب جنسهن."

يأتي هذا بينما أحال القاضي الفيدرالي غاري كلاوسن، دعوى اللاعبات بالتمييز ضدهن في المعاملة أثناء السفر والإقامة ونقص الدعم الطبي إلى جلسة محاكمة، والتي من المقرر عقدها في 16 يونيو/حزيران في لوس أنجليس.رفضت محكمة أمريكية دعوى رفعها فريق كرة القدم النسائي الأمريكي للمساواة في الأجر مع فريق الكرة الرجالي، ورفض القاضي ادعاءات اللاعبات بأن تقاضيهن رواتب أقل مما يحصل عليه زملاؤهن الرجال يمثل انتهاكا لحقوقهن.

سيدات أمريكا بطلات العالم في كرة القدم للمرة الرابعة

بطلات العالم في كرة القدم يرفعن دعوى لمساواتهن بالرجال

وفيما يتعلق بأجور اللاعبات قالت المحكمة في حيثيات رفض الدعوى: " ما حصده الفريق النسائي من أجور يعد أعلى مما يحصده الرجال وفقا لعدد المباريات. "

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وفاز منتخب سيدات أمريكا بكأس العالم للسيدات الصيف الماضي للمرة الرابعة في تاريخه، كما فاز بخمس ميداليات ذهبية أولمبية.

وبعد رفض دعوى المساواة في الأجر، غردت المهاجمة ميغان رابينوي، التي فازت بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي في كأس العالم العام الماضي: "لن نتوقف أبدا عن النضال من أجل المساواة".

بينما علقت لاعبة خط الهجوم في الفريق أليكس مورغان: "على الرغم من خيبة الأمل لسماع هذه الأخبار، فإن هذا لن يثبط عزيمتنا في كفاحنا من أجل المساواة

وقال اتحاد كرة القدم في الولايات المتحدة إنه يريد العمل مع الفريق "لرسم مسار إيجابي إلى الأمام لتنمية اللعبة هنا في داخل الولايات المتحدة وحول العالم"

وأضاف في بيانه: "لطالما كانت كرة القدم الأمريكية رائدة العالم في بطولات السيدات داخل الملعب وخارجه ونحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل".

واستقال رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم السابق كارلوس كورديرو، في مارس/آذار، بعد أن قدم محامو الهيئة الأمريكية الحاكمة لكرة القدم تقارير كجزء من دعوى ضد ما قيل إنه تمييز لصالح الرجال.

وجاء في هذه الدعوى أن وظيفة لاعب كرة قدم في المنتخب الوطني للرجال "تتطلب مستوى أعلى من المهارة على أساس السرعة والقوة "أكثر من تلك المطلوبة لدى فريق السيدات.

ولم يحقق فريق الرجال الأمريكي لكرة القدم إنجازات كبيرة في المنافسات الدولية، ووصل إلى ربع نهائي كأس العالم في عام 2002، بينما يظل أفضل إنجازاته تحقيق المركز الثالث في أولى بطولة كأس عالم في عام 1930.

وحظيت قضية السيدات بدعم علني من اللاعبين الذكور، وفي فبراير / شباط أصدر فريق الرجال الأمريكي بيانًا ينتقد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، قائلاً إن "الاتحاد يواصل التمييز ضد النساء في أجورهن وظروف عملهن".